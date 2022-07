Arnaud Dely après les Jeux Mondiaux : "Deuxième et cinquième, c'est positif"

Avant son décollage pour revenir en Belgique, Arnaud Dely a accepté de faire un débrief sur ses derniers jours.Évidemment satisfait de sa médaille, celui qui habite désormais du côté d’Awans sait qu’il est passé pas loin d’une performance exceptionnelle. Les regrets, il les garde pour l’épreuve individuelle." J’ai eu des crampes après une heure d’effort et j’ai même dû m’arrêter à un moment pour que la douleur s’estompe un petit peu. C’est décevant car ce n’est pas la première fois que ça m’arrive mais malheureusement, on n’arrive toujours pas à trouver d’où vient le problème.Mais ça reste frustrant car lors de la première partie à pied, je me sentais vraiment bien et je me trouvais dans le bon coup. "

Finalement cinquième de l’épreuve, Arnaud Dely a su se remobiliser quelques heures plus tard à peine pour s’offrir une médaille d’argent et de ses dires, il n’aurait vraiment pas su faire beaucoup plus avec Maurine Ricour." Les Français qui terminent devant nous étaient vraiment plus forts.Quand Maurine me donne le relais en deuxième position avec dix mètres d’écart sur le leader, je savais que je ne saurais pas le rattraper.On a préféré gérer pour ramener cette médaille qui est le maximum prenable. "

Désormais, l’heure est au repos avec une semaine de vacances tout à fait méritée pour après reprendre déjà les chemins des entraînements en vue des Championnats d’Europe à Bilbao en septembre.L’occasion pour le jeune sportif de se faire un retour sur les derniers jours qu’il vient de vivre." Malgré le sentiment mitigé, deuxième et cinquième, ça reste un résultat positif. Je suis encore jeune (25 ans) et quand on compare mon âge avec ceux qui terminent au-dessus de moi, il y a parfois jusqu’à dix ans d’écarts.Je dois peut-être encore me former dans une épreuve aussi exigeante.Mais bon, quand on a les possibilités de prendre une médaille et qu’on bloque à cause de crampes, ça reste frustrant. "

Perfectionniste jusqu’au bout des ongles, Arnaud Dely montre qu’il a déjà acquis une mentalité de gagnant.Les places d’honneurs, c’est bien, mais ce qu’il désire réellement, c’est la plus haute marche du podium.