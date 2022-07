Thibaut Petit : "J'avais un contrat et j'ai à coeur de le respecter"

Une chouette nouvelle pour le Wawa qui se voit récompensé du très bon travail effectué. " Je suis très heureux de rester au club où l’on me propose un chouette projet sportif. Ce n’est un secret pour personne, j’étais en contact avec l’ASVEL mais au final, tout s’est bien passé.J’avais un contrat et j’ai à cœur de le respecter. "

Malgré la chance de pouvoir entraîner un club déjà lauréat d’une FIBA Eurocup, l’ancien coach de Julie Allemand à Montpellier n’est pas surpris de succéder à Vasiliy Karasev comme principal. " Dès janvier, j’ai eu des discussions avec Vasiliy à propos de son envie de retourner dans le basket masculin. D’ailleurs, je n’ai jamais vraiment été considéré comme un assistant mais plutôt comme un coach principal bis. Nous avions deux adjoints qui faisaient de la vidéo, tandis que j’avais un rôle plus actif à côté du terrain. On va rester dans le même système avec mes adjoints, mais sans Vasiliy désormais. "

Cela n’a échappé à personne, la guerre a eu d’énormes conséquences sur le sport russe.À juste titre ou non, cela impacte considérablement la vie du nouveau T1 de Dynamo Kursk. " Dans le pays, on va jouer le même nombre de matchs mais d’un point de vue européen, c’est sûr que je perds plusieurs occasions de me rapprocher de mon domicile. C’est bien une des raisons qui m’ont poussé à discuter avec l’ASVEL. "

Présent actuellement du côté de Neufchâteau où il organise un stage avec plusieurs de ses amis, Thibaut Petit rentrera en Russie le week-end prochain avec de beaux objectifs à venir, même si faire aussi bien sera difficile. " Nous en sommes conscients. Il va falloir retomber les pieds sur terre d’autant que plusieurs équipes se sont solidement renforcées. Désormais, le championnat ne se jouera plus à deux équipes mais bien à six. L’objectif est donc d’atteindre au minimum une finale et après, on verra bien… "

Au sommet du championnat russe, Thibaut Petit continue son incroyable parcours et s’installe tout doucement comme l’un des coachs historiques de notre arrondissement.