Franchi: «Pas laisser Verlaine en D2 ACFF»

À peine arrivé du côté de la ferme de Hepsée, Mario Franchi a pu voir la surprise et la joie dans les yeux de nombreux supporters verlainois. Oui, l’ancien dirigeant de Seraing intègre officiellement le club, et pas avec de petites ambitions. « Je ne suis pas là pour laisser Verlaine en D2 ACFF, sourit celui qui se décrit comme amoureux du club depuis plus de vingt ans. Je pense que cette saison sera celle de l’observation avec Vincent Ciccarella, qui provient tout droit aussi de Seraing, avant que les choses sérieuses commencent. »