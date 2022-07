Pari réussi pour Arnaud Dely

Ce dimanche, en début de soirée, le membre du WATT’s, club de triathlon implanté à Saint-Georges, participait au duathlon de relais mixte, aux côtés de Maurine Ricour, fraîchement médaillée d’or à ces Jeux Mondiaux. Non sans une certaine pression. "Vu notre titre mondial acquis en juin dernier, on partira favori, on sera attendu par tous ", expliquait l’ancien basketteur au RBC Haneffe.

Partis rapidement aux côtés de la paire numéro 1 Française, Maurine Ricour et Arnaud Dely ont tenu la dragée haute à leurs concurrents, avant de laisser filer le duo tricolore, composé de Marion Legrand et Maxime Hueber-Moosbrugger, à la mi-course. Maurine Ricour et Arnaud Dely boucleront le solide parcours en 1h19:25 et décrochent la médaille d’argent. Une distinction supplémentaire pour l’Awansois, qui ne cesse d’épater la galerie depuis quelques années maintenant. Même si le frère de Thibault visait deux médailles, sa performance n’en reste pas moins extraordinaire.A vingt-cinq ans, Arnaud Dely n’est qu’à la genèse d’une superbe carrière.