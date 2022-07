P3A: Villers a trouvé son T2 et prolongé un joueur

Ce lundi, les premiers contours du nouveau projet débutent. "On a effectivement réunion à partir de 20h pour baliser les choses" , glisse le président.

Si le dossier Mémé Tchité avance toujours en coulisses, une certitude est déjà tombée: Santos Eliades a finalement décidé de rester. "Les dirigeants m’ont rassuré par rapport au projet , note l’intéressé. J’y crois à fond. Je me doute que je devrais être le seul de la saison dernière à prolonger, mais ce n’est pas grave. Il y aura bel et bien une équipe la saison prochaine et c’est le principal."

À noter que c’est Claude Ake qui a été désigné T2. "C’est lui qui dirigera les premiers entraînements pendant que Cyriac est en vacances , précise Chris Dibo. Comme déjà expliqué auparavant, notre but est de sauver le club et ses jeunes." On y verra déjà plus clair dans les prochains jours.