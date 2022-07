Jeux Mondiaux: Arnaud Dely 5e en duathlon

Ce samedi soir sur le coup de 0h30, à Birmingham aux États-Unis, Arnaud Dely disputait la première de ses deux épreuves lors des Jeux Mondiaux.L’Awansois de 25 ans, qui ambitionnait le podium, est malheureusement tombé sur plus fort.Il a ainsi bouclé les 10km à pied, les 40km à vélo et les 5 km à pied en 1h49:32, à plus d’1min35 du vainqueur, le Français Maxime Hueber-Moosbrugger.Le podium est complété par un autre Français, Benjamin Choquert et le Mexicain Victor Zambrano.