À quelques minutes du début de la séance, l’ambiance est détendue. Signe que le groupe vit déjà bien. Et pourtant, les nouvelles arrivées sont nombreuses, tout comme les tests. " Nous en avons trois aujourd’hui (NDLR: lire dimanche) et devrions en compter le double très prochainement " appuie Manu Valoir, le nouvel entraîneur stockali.

Sur papier, les noms semblent intéressants. Alessio Sternon, capitaine des U21 d’Eupen la saison passée, Achraf Achaoui, ex-Soliérois, ou encore Owen Ekakia qui évoluait du côté de Beveren. " On va se laisser le temps de les voir durant plusieurs entraînements. Idéalement, il nous faudrait encore trois ou quatre éléments " glisse le coach.

Des joueurs qui devront rapidement se mettre au diapason de coéquipiers déjà bien affûtés. " Ils ont eu cinq semaines de travail individuel à réaliser. Notre préparateur physique a pu suivre l’évolution du groupe via une application et je peux vous dire que l’ensemble du noyau semble bien motivé. "

Une assiduité essentielle face au menu gargantuesque qui attend les Rouge et Noir. " Ce dimanche, c’était vraiment un entraînement typique de reprise avec de la mobilité mais également pas mal de ballon dans des exercices de possession , détaille Manu Valoir. Ensuite, lundi, on réalisera tous les tests physiques et évaluations avec diététicien également. Puis, on s’entraînera tous les jours sauf mercredi. "

Histoire de directement profiter de la qualité des terrains et du matériel mis à disposition. " Il y a eu énormément d’améliorations au niveau des infrastructures du club. Les bénévoles et Marc Grosjean n’ont pas ménagé leurs efforts pour nous mettre dans les meilleures conditions " concluait, non sans une certaine dose de reconnaissance, le T1.

Reste maintenant à son groupe d’honorer l’implication des différentes petites mains d’un club toujours plus ambitieux.