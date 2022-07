Déjà pas mal de rythme pour la reprise à Huy

Flanqué de son adjoint Sandro Callea, du nouvel entraîneur des gardiens Nicolas Pire, du préparateur physique Laurent Closset, et du kiné Leo Fanara, le coach des Mosans a distillé une première séance tout en rythme avec des petits exercices de course avec ballons avant des petits jeux pour créer des liens entre les différents membres de son groupe.

Le tout en donnant de la voix comme il en a pris l’habitude, bien épaulé par Sandro Callea, très proche des joueurs. " Je suis évidemment très content de reprendre, de revoir les joueurs , sourit Manu Papalino. J’avais hâte, même si ça m’a fait du bien de me mettre un peu en pause. Le football fait partie de nos vies. Nous avions donné un programme aux joueurs avant cette reprise et il a été suivi à 93%, on peut en être satisfait. C’est très positif et de bon augure pour la saison à venir. "

Et d’entrée de jeu, plusieurs règles ont été instaurées avec un seul et même mot d’ordre: le respect de l’ensemble du club. Ainsi, les plus jeunes du groupe vont être mis à contribution pour le rangement du matériel. " C’est une idée qui m’a été soufflée par Nicolas Pire. Elle n’est pas mauvaise, mais ça ne veut pas dire que les jeunes doivent tout faire. Tout le monde va donner un coup de main. Je me rappelle quand j’étais à Eupen à 17 ans, je lavais presque les chaussures de mes partenaires , insiste Manu Papalino. On n’en est pas là, mais il faut leur faire comprendre qu’ils doivent passer un cap et que tout ne leur est pas dû. "

Un apprentissage « à la dure » où les jeunes pousses hutoises, qui ne manquent pas de talent, devront se faire une place dans un noyau bien plus expérimenté que la saison dernière.