Villers continue et s’offre deux anciens pros

Mais ce n’est pas tout puisque la future équipe, qui évoluera en P3A liégeoise, comptera dans ses rangs… deux anciens joueurs professionnels.Le premier n’est autre Gohi Bi, l’ancien attaquant du Standard, d’Anderlecht ou encore d’Ostende. "Il arrive comme entraîneur mais il continuera encore à jouer" , prévient Daniel Bay. L’autre grosse arrivée se nomme Arsène Ne.Ce défenseur, aujourd’hui âgé de 41 ans, compte 77 matchs en Pro League avec Beveren.Il est aussi passé par la D1 en Ukraine où il a joué deux matchs de l’Europa League en 2009 avec le club de Metalurg Donetsk. "La saison dernière, j’étais affilié au club de Verviers mais je me suis blessé en préparation et je n’ai donc pas joué un seul match , dit-il. Là, j’ai envie de me relancer complètement et de terminer ma carrière sur une belle note."

Mémé Tchité pourrait également débarquer

"Pour l’instant, le noyau se compose de douze joueurs, dont Serge Kouassi , poursuit Daniel Bay.Mais d’autres éléments, qui sont toujours en vacances, vont signer prochainement.La porte est ouverte pour tout le monde." Le nom d’un certain Mémé Tchité, l’ancien attaquant du Standard, d’Anderlecht, du FC Bruges et de Hamoir, circule dans les travées des installations de Villers. "Oui, il y a des contacts , confie Arsène Ne. Mémé fait partie de la famille et j’espère qu’il rejoindra le projet à Villers."

Un nouveau président

Outre les nombreuses arrivées, Villers se dotera d’un nouveau président à partir de la semaine prochaine en la personne de Chris Dibo. "Depuis quelque temps, j’étais désireux de reprendre un club. Quand j’ai entendu que Villers disparaissait, j’ai proposé mes services au comité , confie l’intéressé.J e veux travailler avec les jeunes et faire monter Villers en P2."

Au niveau des jeunes, la volonté de Villers reste une synergie avec les autres clubs de l’entité." C’est très important pour nous , précise Daniel Bay. Aucun joueur ne vient pour l’argent chez nous.L’arrivée de tous ces gars est un cadeau tombé du ciel."

À noter que l’ancien président, Yannick Wilhelmus, restera CQ, alors que Philippe Gilon continuera toujours à aider le club. Le nouveau Villers est en marche.Et de quelle manière!