Julien Piot de retour dans sa maison hamoirienne

Une manière pour le fils de Christian de combler un certain manque qui le rongeait depuis trois ans et son départ du club. " De base, je devais aller à Fléron, j’avais d’ailleurs donné mon accord au club, qui avait un bon petit plan , précise le dernier rempart de 24 ans. Mais j’avais un petit goût de trop peu d’avoir quitté Hamoir où j’étais resté durant trois ans. Quand Raphaël Miceli et l’entraîneur des gardiens m’ont téléphoné, je n’ai donc pas hésité. En quelque sorte, c’est un peu un retour à la maison. Hamoir, c’est une famille, vraiment un club à part. "

Une décision qui peut paraître surprenante quand on sait que Hamoir comptait déjà deux gardiens de qualité en ses rangs avec Thibaut Rausin, le numéro 1, et Dylan Yaya Dieuveil, sa doublure. " C’est vrai que nous avions déjà deux gardiens, mais ce n’est pas toujours suffisant pour les entraînements si l’un des deux est absent , précise Raphaël Miceli. L’année dernière, nous pouvions compter sur Valentin Berger, le portier de la P4, mais il fait des études de HEC et n’a plus toujours le temps. Julien Piot, on le connaît depuis longtemps, il a d’ailleurs évolué chez les espoirs au club et cette proposition correspondait à ce qu’il cherchait donc on en a profité."

L’ancien warnantois en est d’ailleurs bien conscient: il ne risque pas d’avoir énormément de temps de jeu cette saison. " Dans un premier temps, le but est d’essayer de me remettre en jambes car j’ai passé une année en P3, du côté de Herstal. J’y étais capitaine et j’y ai pris énormément de plaisir, mais le rythme y est évidemment un peu différent , pointe Julien Piot. Oui, cela m’a permis de prendre pas mal d’expérience car j’ai joué tous les matchs, mais j’ai envie de me remettre en condition pour le niveau national. Je sais bien que je n’aurai normalement pas trop de temps de jeu, mais ça ne me dérange pas car j’ai un boulot qui m’occupe pas mal. à plus long terme, oui, pourquoi ne pas retrouver une place de titulaire à ce niveau? En tout cas, je pense que j’en ai les capacités. "

Une chose est certaine, Hamoir, avec Rausin, Yaya Dieuveil et Piot, ne devrait pas souffrir de problème de gardiens lors de la saison à venir car le trio regorge de qualités pour évoluer à ce niveau.