Mais depuis lors, pas mal d’eau a coulé sous les ponts et le joueur de 25 ans a dû revoir sa copie. " En fait, je viens de trouver un nouveau boulot et je vais peut-être devoir faire les pauses. A Sprimont, il y a trois entraînements par semaine durant toute l’année. Et comme je n’ai pas le permis, cela devenait compliqué au niveau des trajets , précise Maxence Hubeaux. J’en ai longuement discuté avec mes parents et ma compagne. Je viens d’avoir 25 ans et j’ai aussi d’autres projets. Oui, je suis toujours autant compétiteur, mais je viens de finir ma sixième saison en D3 ACFF et je n’ai plus trop envie de me plier en quatre pour évoluer à ce niveau. "

C’est donc tout naturellement qu’il s’est tourné vers Jean-Yves Mercenier et Wanze/Bas-Oha, un club où il se sent bien. " Et puis, quoi qu’on en dise, la P1 reste une belle vitrine, surtout ici en province de Liège. Au début, je dois bien vous avouer que mon ego a parlé et que j’avais envie de rester au niveau national, mais en réfléchissant, je me suis dit que j’étais bien aussi à Wanze/Bas-Oha , explique l’ancien verlainois. Certes, je suis déjà monté via le tour final, mais je n’ai jamais été champion. Et j’ai envie de connaître cette sensation si possible. Tout en respectant les autres équipes, car il y en a des belles en P1, si je reste à Wanze/Bas-Oha, c’est pour jouer le titre ."

Car, après une année compliquée la saison dernière en D3ACFF, les Mosans devraient être en mesure de jouer les premiers rôles dans l’élite provinciale. " Hormis une année exceptionnelle à Verlaine, j’ai régulièrement été dans des équipes qui jouaient le bas de tableau , se souvient Maxence Hubeaux . Et là, j’ai vraiment envie de jouer le haut du classement. Certes, je ne connais pas toutes les équipes de P1, mais je fais confiance au coach, il sait ce qu’il fait. Une saison, c’est long et plein de facteurs peuvent entrer en ligne de compte. Mais les transferts effectués peuvent apporter pas mal de choses, la base de l’équipe est restée et les jeunes ont également pas mal de qualités. "

Et avec l’apport inattendu de Maxence Hubeaux, Wanze/Bas-Oha ajoute encore un peu plus de talent à un noyau qui commence à avoir fière allure.