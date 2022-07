Bart Swings, un modèle: «Il est tellement inspirant»

Il est sans aucun doute l’homme de ces Jeux mondiaux au sein de notre délégation. Bart Swings, champion olympique en février dernier en patinage de vitesse a remporté cinq médailles, dont quatre en or, à Birmingham. Des performances qui ont évidemment tapé dans l’œil d’Arnaud Dely. « Bart disputait plusieurs épreuves à 6 kilomètres de notre camp d’entraînement, dit-il. On est donc allé le voir. Il est juste impressionnant, à tous points de vue. Il gère la course de main de maître du début à la fin et on se demande comment il arrive à le faire. Il est tellement inspirant. J’ai pu discuter un peu avec lui et ça me motive encore plus. Quand on voit l’ambiance qui régnait après ses victoires, ça donne envie. J’attends impatiemment d’être samedi, je me réjouis d’y être car je ne tiens plus en place (rires). »