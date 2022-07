Une corrida estivale du côté de Warnant-Dreye

Le départ sera donc donné sur le coup de 19h15 pour ceux n’effectuant qu’une boucle et un quart d’heure plus tard pour les joggeurs qui devront parcourir 10 kilomètres. Avant cela, une course pour les enfants, longue d’un peu plus d’un kilomètre, aura lieu dès 18h30.

Et alors qu’on annonçait dans un premier temps une canicule pour ce week-end, les températures devraient finalement être agréables pour la pratique du jogging ce vendredi soir. " Mais il est tout de même difficile de savoir à peu près combien de participants nous aurons , reconnaît Anisa Arbib. Habituellement, on table entre 250 et 400 participants, mais cela reste tout de même un peu aléatoire. "

S’il vous prend ainsi l’envie de courir après votre journée de travail, avant votre week-end ou même peut-être avant de prendre la route des vacances, vous savez ce qu’il vous reste à faire.