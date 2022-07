Sûrement une réserve

Pierre Cornet et le comité en sont conscients : avec plus de trente joueurs et de probables nouvelles arrivées, Strée B commence à posséder en son sein un trop grand noyau. Dès lors, une idée a été trouvée et devrait normalement voir le jour à partir de fin août : une équipe réserve. « C’est en effet l’idée, souligne le président. On sait que certains sont plutôt là pour profiter et prendre du plaisir sans se prendre la tête. Créer une troisième équipe serait donc intéressant même si je le répète, on préfère attendre encore un peu avant d’officialiser cela. » R.H.