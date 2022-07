Président, joueur de l’équipe première et de la nouvelle équipe de P4, Pierre Crochet est sur tous les fronts. À 36 ans, le milieu de terrain a des objectifs précis concernant le futur de la désormais deuxième équipe du club. « Pour que le club évolue, il lui fallait plusieurs équipes. On savait par ailleurs que plusieurs jeunes des clubs des alentours cherchaient un terrain de jeu. Notre club doit servir à ça étant donné que nous n’avons d’équipes de jeunes. Maintenant, les objectifs de cette équipe sont doubles : prendre du plaisir et former le futur pour notre équipe première car une grande partie du club a passé la trentaine. »