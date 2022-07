Ainsi, un groupe d’un peu moins de trente joueurs est monté sur le synthétique d’Antheit sur le coup de 19 heures pétantes pour une séance d’une bonne heure et demie placée sous le signe du jeu. Ainsi, les garçons présents ont été répartis en petits groupes et se sont essayés à plusieurs jeux d’adresse, avec plus ou moins de réussite, entrecoupés de tours de terrain sur un rythme de sénateur. De quoi dérouiller les mécaniques après plusieurs semaines de pause ou presque. " On est évidemment très content de reprendre vu que nous sommes des compétiteurs. D’autant plus qu’on a subi une belle défaite la saison dernière , insiste Jean-Yves Mercenier, content de l’état physique dans lequel il a retrouvé ses troupes. Il était temps de reprendre car le championnat recommence dans un mois, ce qui est beaucoup trop tôt selon moi. Les joueurs avaient un beau programme à suivre. S’ils l’ont suivi, on va pouvoir commencer directement, sinon on va devoir se mettre dans le rouge dès le début. Mais on est là pour travailler, pour apprendre. En tout cas, physiquement, ils ont l’air bien. "

Après cette première mise en route, le rythme va tout doucement s’accélérer du côté de Wanze/Bas-Oha avec une nouvelle séance ce vendredi et une première joute amicale face à Verlaine dès ce mardi. " Dans un premier temps, le but était de créer des liens entre les deux groupes. C’est avec cette unité qu’on pourra aller loin ", poursuit le mentor de l’équipe fanion. Un Jean-Yves Mercenier qui s’est déjà montré très vindicatif dans son discours d’avant entraînement parlant de ces deux équipes comme de la vitrine de toute l’école des jeunes qui est derrière en insistant sur le fait que ces deux formations se doivent de montrer l’exemple. Et quel plus bel exemple que de jouer les premiers rôles en cette saison 2022-2023? Ce sera en tout cas un objectif pour la P1 et la P3 de Wanze/Bas-Oha.