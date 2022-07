La Cochonne en a séduit plus d’un

Dimanche, le petit monde de l’ultra trail s’était donné rendez-vous à Gives pour vivre une épreuve un poil améliorée par rapport aux dernières éditions. "Outre le fait qu’on avait décidé de faire de la publicité en masse, ce qui a très bien fonctionné d’ailleurs, nous avions envie d’ajouter un parcours" , précise Olivier Denis. Trois distances (7km, 12km et 23km) étaient au programme. Avec certaines têtes d’affiche, comme Ludwig Lefebvre, champion de Belgique d’ultra-trail 2021. "Forcément, quand de tels coureurs sont présents, cela amène du monde. Le plateau était d’ailleurs très relevé , note le président avant de revenir sur le parcours. Cette année, le tracé de la grande distance était très boisé. Il n’y avait même pas 2 kilomètres d’asphalte. Les retours des participants sont plus que positifs."

Côté sportif, sur la distance reine, c’est le grand favori, Ludwig Lefebvre qui s’est imposé. " Mais cela n’a pas été si simple, prévient Olivier Denis. Il ne gagne qu’avec deux minutes d’avance (NDLR: devant Sven Vanbaelen)". Sur la distance moyenne, la victoire est revenue à William Renette, alors que Valentin Grégoire a décroché un nouveau succès sur la petite course.

Une quatrième course?

Les visages sont déjà tournés vers l’année prochaine, avec une petite nouveauté. "On aimerait organiser une quatrième distance pour donner la chance à un maximum de personnes , commente Olivier Denis. Il est certain que c’est compliqué d’accueillir plus de monde à l’heure actuelle mais il y a toujours moyen d’innover. Forcément, il y a eu quelques points négatifs cette année, on veut prendre en compte tous les avis pour encore être meilleur" , explique Olivier Denis. Par contre, les côtes mythiques, comme la fameuse arrivée par le terril du charbonnage à plus de 45% (!) de pente, seront encore présentes l’année prochaine. "Pour terminer, j’aimerais tirer mon coup de chapeau à l’ASBL du vieux charbonnage. Sans eux, c’est impossible que ce trail fonctionne de la sorte" , dit Olivier Denis. Vivement l’année prochaine!