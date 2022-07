La Clavinoise version Collard visera mieux

Une transition logique quand on sait que le groupe clavinois sera essentiellement composé de jeunes formés au club. " Vu la faible différence d’âge entre eux et moi, le défi sera de parvenir à garder la mainmise durant l’entièreté de la saison. Mais je ne doute pas qu’on y arrivera vu que la plupart sont mes amis. "

Un petit supplément d’entente qui pourrait faire la différence dans un championnat plutôt ouvert sur papier. " Peu importe la série dans laquelle on tombait, on voulait la colonne de gauche pour faire mieux que l’an passé , appuie l’entraîneur. Puis, si tout se met bien, nous pourrons viser le tour final ." Un discours qui peut paraître ambitieux au vu du faible nombre de changements par rapport au noyau de l’année passée. " Le groupe est certes jeune mais il regorge de qualités. On enregistre également quelques arrivés qui apporteront une bonne dose d’expérience " pointe le mentor clavinois.

Et, en cas de pépins, la seconde équipe pourra toujours compter sur des renforts de plus haut ou plus bas. " Les groupes de P2 et U19 pourraient nous fournir quelques éléments. C’est également pour ça que le président m’a choisi. Servir de lien entre les jeunes et notre équipe première ." Et au vu de sa réussite avec les jeunes, nul doute que la sauce clavinoise ne tardera pas à prendre.