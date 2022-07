Julien Piot rebondit du côté de Hamoir

On avait quelque peu perdu sa trace depuis un an et demi et l’annonce de son départ de Warnant. Mais voilà Julien Piot de retour dans notre arrondissement comme certaines photos de l’entraînement de Hamoir ont pu le laisser penser ce jeudi soir. Et non, le fils de Christian n’était pas en bordure du Néblon pour entretenir sa condition, mais bien plus que cela puisqu’il s’est engagé avec la formation de Raphaël Miceli pour cette saison 2022-2023.