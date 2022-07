«Hâte de jouer avec mon frère et tenter d’accrocher le tour final»

En provenance de Vyle-Tharoul et donc redescendu de deux échelons, le grand milieu de terrain souhaite avant tout prendre du plaisir. « C’est l’objectif numéro un. Puis, je vais pouvoir jouer avec mon frère, c’est une première et j’ai hâte. » Mais n’allez pas croire que celui qui a été formé au club revient sur les hauteurs claviéroises sans ambition. « J’espère qu’on pourra viser le tour final. Soyons honnêtes, c’est en gagnant des matchs que l’on s’amuse le mieux » appuie celui qui peut également occuper une place dans la charnière défensive. Non loin d’un certain Martin Lierneux, back droit.