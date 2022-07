Formateur, Strée B doit aussi se faire plaisir

Sauf que voilà, le club condrusien a surpris en nommant à la tête de sa seconde équipe un coach avec de grosses références: Guy Ekwalla.L’ancien entraîneur de Templiers-NandrinB est en effet connu et reconnu pour tirer le maximum d’un noyau et en priorité les jeunes. " Et je veux créer un système de formation similaire à celui proposé et qui a, à mon sens, fonctionné du côté de Nandrin , glisse d’emblée l’ancien professionnel. Je me sens déjà comme un poisson dans l’eau dans le club.Je suis quelqu’un de sévère en termes de niveau de travail mais si ça porte ses fruits et que j’observe qu’un joueur est vraiment très bon avec nous, il ira jouer avec l’équipe première. "

Évidemment, la montée n’est pas du tout l’objectif de la seconde équipe stratoise mais si Guy Ekwalla a accepté de prendre les rênes de cette équipe, c’est tout de même avec certaines envies." Je veux absolument que l’on progresse semaine après semaine.Dans ce cas, je pense qu’on peut jouer au minimum la colonne de gauche.On est ici pour apprendre mais je suis certain qu’avec les joueurs que j’ai en ma possession, on est capable de faire de belles choses. "

Le ton est directement donné du côté de Strée B, qui ne sera pas un oiseau pour le chat.Comme pour l’équipe première, les jeunes stratois pourraient avoir un rôle de trouble-fête face aux favoris de la série.