Entre jeunesse et expérience pour le renouveau de Solières

Comptant plusieurs départs, Solières a dû remanier son groupe afin de rester compétitif. "C’est une équipe différente qu’on aura l’occasion de voir durant ce championnat , souligne le coach. Certes, il y aura évidemment notre marque de fabrique basée sur la vitesse, mais ce n’est pas tout. Le principal, aujourd’hui, est de se retrouver et de commencer la préparation." Lors de ce tout premier entraînement, le noyau présent n’était pas au complet. En effet, certains joueurs manquaient à l’appel. " C’est tout à fait logique, poursuit Pascal Bairamjan. Nous sommes en période de vacances." A signaler également la présence de joueurs en test mais le coach ne souhaitait pas divulguer les noms dans la presse.

Le collectif prend peu à peu forme même si le club est encore à la recherche d’au minimum un défenseur central et un attaquant. "Si le travail, le plaisir et la cohésion de groupe sont de mise, alors le reste suivra. Je ne chante pas aux résultats, mais on sait ce qu’on fait, on travaille pour et on fait de notre mieux" , termine le coach.

Malgré la présence de beaucoup de jeunes, il ne faut pas oublier un cadre comme Maxime Crahay, capitaine des Rouge. "Il était clair que je voulais continuer à jouer ici. L’entraîneur tout comme Monsieur Fortin ont rassuré les troupes car il y avait forcément des doutes à la suite de l’annonce que l’on connaît tous (NDLR: l’arrêt de José Lardot à la présidence de Solières). Il y a eu des départs, mais le plus important c’est ce que nous allons réaliser avec ce noyau pour l’exercice à venir."

Le gardien solièrois n’attendait qu’une chose: remonter sur le terrain. "Courir seul ça fait du bien, mais ce n’est rien comparé au fait de se réunir pour tâter le cuir. On aime ça depuis qu’on est tout petit donc il est normal d’être impatient de revenir sur les hauteurs hutoises. Cela nous aide également à se vider la tête."

La suite pour Solières, c’est le 7 août pour son premier match en Coupe de Belgique.