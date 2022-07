Des terrains impeccables

Si on a coutume de dire que les surfaces sont parfois plus délicates dans le Condroz, les terrains clavinois dérogent à la règle. « Nous avons vraiment la chance d’avoir des petites fées parmi les bénévoles » se satisfaisait le président Depreter. Outre la qualité de la prairie dans son ensemble, les Clavinois profiteront également d’un beau revêtement dans les buts. « On a fait le choix d’y mettre des rouleaux plutôt que de la semence. Sur la durée, ça devrait permettre de conserver de l’herbe toute la saison. » Et ainsi voir les Bordeaux se montrer impeccables dans le petit rectangle ? A.D.