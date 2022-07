Arnaud Dely se confie avant les Jeux Mondiaux : "Deux médailles, ce serait incroyable"

Ce week-end, Arnaud Dely a l’occasion d’écrire la plus belle page de sa carrière lors des Jeux mondiaux, à Birmingham aux États-Unis. Car la compétition, qui a lieu tous les quatre ans l’année qui suit celle des Jeux olympiques d’été, représente le must pour chaque athlète.

Arnaud Dely, à quelques heures de l’entame de vos Jeux mondiaux, dans quel état d’esprit êtes-vous?

Que ce soit physiquement ou mentalement, je vais très bien. Cela fait plusieurs jours que je suis arrivé aux États-Unis et il faisait intensément chaud les premières heures. Il m’a fallu deux, trois jours pour que mon corps s’habitue. Le premier jour, j’ai d’ailleurs perdu quatre kilos après avoir fait deux heures de vélo. Heureusement, la température est un peu descendue ces derniers jours.

Vous vous attendiez à un tel environnement?

On m’avait prévenu, oui. C’est pour cette raison que je suis arrivé aux États-Unis longtemps à l’avance. Et puis, j’ai réalisé des exercices de résistance à l’université de Louvain-la-Neuve.

Comment est l’ambiance sur place?

Je suis arrivé jeudi à l’université de Birmingham, dans le village des athlètes. Là, on sent vraiment qu’on rentre dans le vif du sujet (rires) . L’ambiance est vraiment très sympa et c’est une autre dimension. Niveau motivation, je suis au maximum.

Depuis votre titre de champion du monde, on ne vous a jamais senti aussi bien.

(Du tac au tac) . Je suis dans la forme de ma vie. Participer aux Jeux mondiaux, c’est une consécration et je me suis préparé en conséquence. J’en ai fait mon objectif de l’année.

Samedi, lors du duathlon en simple, vous viserez évidemment la médaille…

J’ai effectivement mes chances. Par rapport aux championnats du monde, il n’y aura pas d’Anglais ni d’Espagnols et seulement trois Français C’est une belle opportunité pour nous (NDLR: les Belges) puisque nos adversaires ne seront pas en supériorité numérique. La course risque de partir assez vite mais je me suis préparé à toutes les éventualités.

Le lendemain, vous serez favoris avec Maurine Ricour en relais mixte.

On remet notre titre mondial en jeu mais il y a aura des équipes vraiment costaudes. Je pense notamment à la France. En relais, tout peut basculer d’un moment à l’autre. Évidemment, on a davantage de pression puisqu’on sera attendu avec Maurine. Avec une médaille, je serais déjà hyper heureux. Deux, ce serait tout simplement incroyable. Quoi qu’il arrive, cette expérience ne sera que bénéfique pour la suite.