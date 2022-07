Surprise, Maxence Hubeaux évoluera finalement à… Wanze/Bas-Oha!

Hé bien oui, le médian créatif a changé d’avis et restera donc une saison de plus avec les Sucriers. Enfin, normalement. " En vacances, j’ai eu une bonne nouvelle puisque Maxence m’a dit qu’il restait chez nous. Mais on doit trouver des arrangements avec Sprimont, à qui il avait donné sa parole, mais aussi avec Verlaine, à qui il appartient , précise Jean-Yves Mercenier. En tout cas, il a envie de jouer à Wanze/Bas-Oha. C’est une excellente nouvelle car Maxence est un joueur qui pourrait évoluer bien plus haut. Malheureusement, il a des soucis des déplacements et ce n’est pas toujours simple pour lui avec son boulot. Il a donc décidé de rester chez nous. Et dans sa tête, il a un objectif qui est celui de jouer le haut de tableau. Avec son expérience, il peut nous faire beaucoup de bien. "

En voilà une toute bonne nouvelle pour Wanze/Bas-Oha! Ne reste plus que deux joueurs à trouver, dont un défenseur central en priorité, et le noyau 2022-2023 des Mosans sera bouclé!