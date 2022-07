La Clavinoise veut créer la surprise

L’homogénéité de la future P2A ajoutée à la relative discrétion des Clavinois sur le marché des transferts laissait craindre le pire. Sauvés in extremis lors du défunt exercice, on imaginait à nouveau les troupes de Patrick Rosimont se (dé)battre en fond de classement. Et bien, pas du tout. Du moins sur papier. " Nous serons plus forts individuellement cette saison. On doit pouvoir viser la colonne de gauche " lance d’emblée le coach local. Pour parvenir à directement être pris au sérieux, les Condrusiens devront rapidement prendre des points. Une mission qui devra passer au révélateur d’un calendrier pour le moins corsé. " Malheureusement nous allons entamer par des rencontres compliquées en enchaînant Braives, Momalle et Jehay. D’un autre côté, ça nous permettra de juger nos compétences et peut-être préciser nos ambitions " tentait de positiver celui qui était arrivé en cours de saison l’an passé. Après avoir été cherché le maintien au courage avec ses gars, l’entraîneur a préféré continuer de travailler dans l’ombre. " Nous savions que vu notre situation au printemps, c’était compliqué d’attirer des joueurs donc tout le staff s’est mis à rechercher des profils qui pouvaient convenir à notre projet. L’arrivée de Pierre Coonen a certainement été un déclic qui a donné à d’autres la confiance de venir chez nous. " Des arrivées de marque et d’expérience qui viendront encadrer des jeunes du club mais également de… Bas-Oha. " Mes années passés là-bas m’ont permis d’attirer quelques gars formés à Antheit " expliquait l’entraîneur.