Curtis Kabeya rejoint Solières

Le contact avec les dirigeants a été rapidement noué. "Il n’a fallu que deux coups de téléphone pour me convaincre , sourit l’ancien attaquant du RFC Liège. Je connais Pascal Bairamjan et il sait ce que je vaux. Solières est, à titre personnel, le meilleur choix."

Actif à Mons la saison dernière durant quelques mois, l’attaquant était sans club depuis une mésentente avec le cercle montois. "Mais c’est du passé, je n’en veux à personne , dit-il. À 28 ans, j’aspire toujours à évoluer en Nationale 1. C’est pour ça que le projet de Solières me plaît, on doit viser le plus haut possible."

Ne comptez donc pas sur Kurtis Kabeya pour jouer avec le frein à main. "J’ai besoin de retrouver une certaine confiance , glisse l’intéressé. Je connais quelques gars dans l’équipe de Solières et je suis persuadé que c’était le bon moment pour signer là-bas. Comme je l’ai dit: tout s’est fait rapidement parce que toutes les parties sont sur la même longueur d’onde."

Curtis Kabeya devra faire oublier Shelton Guillaume ou Dylan Lambrecth. "Je ne veux pas me fixer d’objectif en termes de buts, cela ne sert à rien, raconte l’avant. Je sais ce que je peux apporter et le football me manquait. Là, j’ai envie de tout défoncer."

Une mentalité de vainqueur qui va, c’est certain, faire plaisir aux supporters hutois. A Curtis Kabeya, maintenant, d’allier les actes à la parole.