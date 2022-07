Quand on a créé l’équipe, on avait envie d’aller chercher le titre. On a une très belle équipe pour cette catégorie-là, en «plus de 25 ans». On se doutait qu’on aurait une belle petite carte à jouer. Le danger, c’est qu’il y ait une grande homogénéité dans une autre équipe. Et de toute façon, cela peut toujours se jouer sur pas grand-chose. Au dernier match, décisif, à Sterrebeek, que l’on gagne 2-4, notre adversaire était privé de sa première joueuse et cela change évidemment la donne.

C’est le premier titre d’un club de la province du Luxembourg à ce niveau. Vous le saviez?

On ne le savait pas, mais on l’a appris par la suite. Cela fait évidemment plaisir, surtout pour Maud et moi qui faisons partie du comité du club. C’est une belle récompense pour le club et la région.

La concurrence était grande ou pas plus que ça?

Dans l’ensemble, c’était plus facile que prévu. Parce que plusieurs équipes n’alignent pas forcément leurs meilleures joueuses dans cette catégorie des «dames de plus de 25 ans», où il n’y a pas d’argent. Et les interclubs à l’étranger, au Grand-Duché, en France et en Allemagne, se disputaient en même temps, donc certaines filles sont tentées d’aller chercher l’argent là-bas. Mais cela n’enlève rien à notre titre. On peut être fière de l’équipe et de notre parcours.

Les meilleures jeunes du pays, qui ont moins de 25 ans, ne pouvaient donc pas participer non plus?

En effet. Et dans le Top 50 des joueuses belges, il doit y avoir maximum cinq filles qui ont plus de 25 ans. Je suis 51e joueuse belge et Maud est 60e.

Il y a tout de même du niveau dans cette catégorie de plus de 25 ans?

Bien sûr. La fille qui n’est finalement pas venue à Sterrebeek, par exemple, elle a été classée série A pendant dix ans et elle a eu un classement WTA. Il y a beaucoup de filles qui ont du tennis.

C’est quoi la force de votre équipe?

Nos trois premières joueuses sont très compétitives. Et il y a une super ambiance entre nous. Ce n’est pas toujours le cas dans les autres équipes. Chez nous, il n’y a pas d’argent. On joue pour l’amusement et on est très soudée.

Vous avez écrit l’une des plus belles pages de l’histoire du club de Marche…

On est très contente. Le club aussi. Un mail a même été envoyé à tous les membres du club pour annoncer notre victoire et pour nous féliciter. Ce titre restera l’un de mes plus beaux souvenirs en interclubs. Et la fête qui a suivi aussi.

Il y a une compétition entre les différents champions?

Pour les catégories au-dessus de 35 ans, il y a des championnats d’Europe et du monde entre les équipes championnes. Mais en plus de 25 ans, il n’y a rien. C’est une nouvelle catégorie. C’est dommage. On espérait aller au championnat d’Europe, ça aurait été très sympa.

Vous avez aussi joué en dames (tout âge confondu) en division 2 nationale. Avec moins de réussite?

Oui. J’y ai joué avec Maud et deux autres filles B-15/4, et Pauline était 5e joueuse. Mais l’équipe a été déforcée par les absences et les blessures. On n’a pas réalisé une super campagne. On n’est pas sorti des poules.

Comment est perçue l’équipe féminine à Marche, par rapport aux messieurs?

À Marche, il n’y a pas du tout de différence. Et il y a une super ambiance entre les garçons et les filles. On s’entraîne toujours avec les hommes, qui alignent deux équipes en nationale.

Ça change quoi, de jouer contre un homme?

Pour moi, rien. Je me suis toujours entraînée avec des garçons, à 90% du temps, parce qu’il n’y a pas suffisamment de filles. Le jeu? Les jeux des hommes et des femmes ne sont pas du tout les mêmes. Un garçon va travailler un peu plus et il va plus varier son jeu, avec des slices, des amorties. Une fille va frapper plus à plat, aura un jeu plus direct. Il y a beaucoup moins d’échanges en filles.

Maud est de Marche, c’est un peu la fille du club. Vous êtes originaire de Neupré, Pauline est d’Arlon, Julie de Libramont, Eve et Caroline de Marche. Pourquoi jouez-vous dans la même équipe, alors que vous venez d’horizons différents?

On se connaissait toutes et on s’entend super bien. Et on a de l’ambition sportive. Tous les clubs ne permettent pas de créer une équipe pareille. Il faut une certaine réserve de joueuses. Et à Marche, les infrastructures sont là aussi.

Vous voulez remettre ça l’année prochaine?

Oui. Je pense qu’on fera la même équipe et qu’on remettra notre titre en jeu en plus de 25 ans. Et j’espère qu’on aura aussi de l’ambition en D2 nationale.