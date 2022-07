À Verlaine, on ne rigole pas pour la reprise

Au bord du terrain, Marc Segato était flanqué de deux assistants, un petit nouveau, Mourad Lachhab qui sera, au même titre qu’Amaury Riga, le T2 du boss. Et bien sûr, pour une journée pareille, il fallait la présence de Pierre Goblet, le préparateur physique.

Le T1, qui incarne parfaitement la longévité dans une fonction réputée pourtant très aléatoire, entame sa onzième saison à la tête du club mais ne comptez pas sur lui pour se laisser distraire quelques minutes par les questions d’un journaliste tombé comme un cheveu dans la soupe alors que le coach prenait scrupuleusement note de tous les temps de passage!

Heureusement, nous avons pu discuter à bâtons rompus avec le sympathique président du club venu observer ses ouailles anciennes ou nouvellement arrivées au sein de sa formation.

Patrick Danze nous a d’emblée prévenu qu’il ne voulait pas dévoiler des informations qu’il compte révéler dans deux jours lors de la présentation officielle des équipes. Ainsi, pas un mot sur l’arrivée apparemment imminente de Mario Franchi, l’ex-président sérésien… On patientera donc un peu!

Au niveau du noyau, le président estime qu’avec 26 éléments, il est au complet même s’il n’est pas exclu que Verlaine fasse l’acquisition d’un gardien de but qui serait le substitut de Dengis puisqu’on ne sait pas trop où en est Van Aerschot, le portier de la P2, qui pourrait aussi éventuellement assumer ce rôle mais dont le club est actuellement sans nouvelle.

Le président verlainois ne nous a pas caché, il fallait s’en douter, qu’il avait mal vécu la saison précédente et qu’il estimait que tout était en place pour ne pas vivre une nouvelle saison avec le spectre de la relégation. La colonne de gauche sera un must et pourquoi ne pas viser le tour final?

Signalons encore que les Verlainois seront en stage du 22 au 24 juillet dans la région de Hamoir.