Un projet sur deux ans

Dans un monde du football provincial où tout va désormais si vite, où les coachs sont parfois virés après quelques semaines seulement et le club considéré en crise après quelques matchs ratés, Strée déteint complètement. Depuis la reconstruction du club, les Stratois vivent toujours sur un projet de deux saisons. Pierre Crochet, le président, et Franck Walo, expliquent clairement cette motivation. « Pour ne pas se précipiter, on vise toujours nos objectifs en deux saisons. Ici, ça sera le maintien, puis l’année prochaine le tour final pour tenter de monter en P2. » R.H.