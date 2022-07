«Prouver à ceux qui pensent le contraire qu’on est à notre place»

Tiziano Chiodo est un habitué de la troisième provinciale. Le talentueux défenseur de 34 ans connaît les ingrédients pour réussir un excellent repas, à savoir une place dans la colonne de gauche. Mais pour cela, le groupe doit vivre différemment. « On doit apprendre à avoir un groupe qui vit. Il faut changer la mentalité de l’année passée où on était prêt à se tuer les uns pour les autres sur le terrain mais ne plus se parler le mardi à l’entraînement. Si on y arrive, on pourra jouer les trouble-fête et prouver à ceux qui pensent le contraire que nous sommes à notre place en troisième provinciale. La colonne de gauche est un objectif raisonnable. »