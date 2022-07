La stabilité, tel est le maître-mot de Strée

Ce dimanche après-midi, les différentes équipes de Strée recevaient la presse ainsi que leurs fidèles supporters pour présenter les différents objectifs.Après une saison pleine et un titre mérité aux yeux de tous, la première équipe condrusienne se montre déjà prête à s’installer en troisième provinciale. Avec un groupe talentueux et expérimenté, le maintien semble être une formalité même si Franck Walo, le coach désormais à succès des Stratois, ne veut pas directement mettre le curseur trop haut. " Les efforts ont été faits pour monter et désormais, on doit se stabiliser en troisième provinciale, glisse l’entraîneur au micro devant les joueurs . La priorité pour cette saison est donc le maintien et cela va nous demander de la rigueur. "