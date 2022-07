«Il y a un monde de différence entre la P3 et la P4»

Arrivé tout droit de Wanze/Bas-Oha B, Bujamin Jusufi semble s’être directement intégré au sein du noyau stratois. Le talentueux numéro 10, placé depuis quelque temps à l’arrière gauche, veut enfin revivre une saison festive. « Comme le coach l’a expliqué, on est ici d’abord pour se poser en P3. C’est l’objectif prioritaire, le reste n’est que bonus. La montée n’est absolument pas dans nos têtes. On sait que dans l’équipe, il y a des noms mais entre la P3 et la P4, il y a un monde de différence et il faudra s’y habituer. Personnellement, après deux saisons compliquées du point de vue de l’ambiance, je veux reprendre du plaisir à jouer au football. »