Beach-volley : Louis Laenen et Thibault Goset se rapprochent du Top 100 mondial

Il n’empêche, cela prouve tout de même que le Waremmien et le Hervien commencent tout de même à compter sur le circuit mondial. " Il n’y a pas beaucoup d’équipes belges qui jouent des tournois mondiaux, peu ont cette chance-là , précise Louis Laenen. C’est donc une petite fierté de représenter notre pays à ce niveau. Avec cette actualisation, on s’est bien rapproché du Top 100. C’est très important pour nous, c’est dans la continuité de notre travail. Et puis, si on veut continuer à jouer du beach de haut niveau, on doit continuer à prendre des points. "

Et pour cela, il n’y a pas de secret, il faut voyager et prendre part à des épreuves du "Beach Pro Tour". Et ce, même si Laenen et Goset y rencontrent des équipes, sur papier, bien plus fortes et expérimentées. " Car on prend des points même si on perd au premier tour des qualifications , souligne le premier cité. Et ces points sont très importants car ils nous permettent de grimper dans la hiérarchie et donc d’avoir un meilleur seed (NDLR: être mieux classé et donc être tête de série) lors des prochains tournois. Là, pour l’instant, nous sommes souvent dans le bas de tableau des qualifications. En étant mieux classé on pourrait avoir, sur papier, des tirages plus abordables. "

De quoi ambitionner, à court ou moyen terme, une entrée ans le gotha des 100 meilleures équipes du monde. " Mais cela ne presse pas , tempère Louis Laenen. Si on y arrive dès cette saison, tant mieux. Mais on se doit aussi d’avoir une vision sur le long terme. On ne se met pas de pression. On va jouer comme on le fait tout le temps et on verra bien ce qui arrive. "

Une philosophie qui accompagne le duo depuis ses débuts et qui a déjà prouvé toute son efficacité.