Mais ce jeudi, ils vont prendre part aux qualifications à l’épreuve d’Espinho, qui fait partie du circuit "Challenge", soit le deuxième niveau mondial. Une fameuse montée en grade pour nos deux beach-volleyeurs. " De base, nous étions sur la liste des réservistes. Si nous y étions restés, on n’aurait pas fait le déplacement car cela représente un fameux coût tout de même. Mais suite à certains désistements, nous sommes rentrés dans le tableau il y a quelques jours , se réjouit Louis Laenen. On a donc trouvé un vol avec une escale à Ibiza pour que cela nous coûte moins cher. "

Ce mercredi en début de matinée, le duo s’est donc envolé pour le Portugal pour y disputer une épreuve d’un sacré niveau alors qu’ils n’ont jamais remporté un match sur le "Beach Pro Tour" même en catégorie "Future". " Je ne pense pas qu’on brûle les étapes car on doit simplement passer par là pour gagner des points , rétorque le Waremmien. Le but ne sera pas forcément de gagner un match, même si on ne laissera pas passer notre chance si elle se présente à nous, mais bien d’engranger plus de points. On sait que ce sera compliqué, mais rien n’est joué d’avance. Si on gagne, tant mieux, mais on veut avant tout prendre du plaisir et montrer ce qu’on vaut. On sait qu’on va rencontrer une équipe plus forte que nous, quasiment professionnelle. "

Et en cas de défaite dès le premier tour des qualifications, un retour express vers la Belgique est prévu pour y disputer une manche du championnat de Belgique à Louvain ce week-end… avant une nouvelle épreuve mondiale qui aura lieu dans la cité louvaniste la semaine prochaine. " Et là, nous sommes directement qualifiés pour le tableau final, on va ainsi prendre pas mal de points. Quasiment à domicile, ce serait bien de se montrer sous notre meilleur jour ", insiste Louis Laenen. Et une belle occasion pour les supporters du duo d’aller les encourager tout près de leur fief liégeois.