Désormais, place aux choses sérieuses. Malgré leur statut de promus, les Oleyens n’ont peur de personne et attendent de pied ferme les différents adversaires qui seront sur leur chemin. Pour cela, le club a recruté intelligemment. " Être champion avec seulement cinquante pourcents de présence aux entraînements relève de l’exploit, révèle Jean-François Nossin. Nous avons fait sept ou huit transferts dans le but d’amener de la concurrence car, sans ça, nous sommes morts. "

Dans ses installations, Oleye est reconnu comme une équipe difficile à déloger. Malgré la montée, il est hors de question pour le staff et les joueurs de changer leur mentalité sur le terrain. Le football doit quoi qu’il arrive être mis en avant. " On va jouer la carte de l’offensive. On entend beaucoup parler des différents favoris mais, franchement, nous n’avons peur de personne. On sait que le début du championnat sera primordial pour nous."

Et si Jean-François Nossin ainsi qu’Alexandre Chasseur, son adjoint, se refusent à un pronostic vis-à-vis du classement final de l’équipe, les deux hommes forts du club dégagent une sérénité et une envie incroyable de bien faire." On vise au minimum 35 points le plus vite possible et après, on verra bien où cela nous mène (sourire)."

Fort de sa montée, la spirale positive dans laquelle Oleye est engagé pourrait se montrer déterminante directement. Attention, l’équipe surprise du championnat pourrait se trouver à quelques pas de Waremme.