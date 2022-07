Un tirage au sort clément pour les deux équipes de Waremme

Waremme B, dirigé cette année par Luc Pourbaix, a hérité d’Esneux au premier tour.La rencontre est programmée le week-end des 27 et 28 août prochains. "Nous allons commencer la saison officiellement deux semaines plus tôt", a commenté le coach waremmien.En cas de victoire, les Hesbignons recevraient Tielt le week-end suivant.La saison dernière, on se souvient que Waremme B s’était qualifié pour les quarts de finale et y avait défié Louvain.Une première dans l’histoire du club.