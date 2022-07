«Je reprends le foot uniquement pour le plaisir»

Ce n’est pas difficile : à dater de ce mardi 12 juillet, Faimes B n’a transféré qu’un seul joueur : un second gardien chargé de concurrencer Arnaud Bada. Alexis Mathy (22 ans) revient de loin après une grave blessure. « Il y a deux ans, j’ai été victime d’une triple facture du péroné et d’un arrachement osseux à une malléole, dit celui qui appartient encore à Geer. Depuis, j’ai repris tout doucement mais je ne suis pas encore à 100 %. Je vais dire à 90, allez. Je viens ici pour m’amuser et rien d’autre. Oui, l’objectif sera de chatouiller le premier portier mais je ne mets pas martel en tête non plus. Je viens pour redevenir compétitif et m’amuser avant toute chose… »