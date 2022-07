Hannut est d’ores et déjà affûté

Ne cherchez plus l’équipe de notre arrondissement à avoir connu la trêve estivale la plus courte. En effet, 39 jours à peine après avoir décroché sa montée en P1, Hannut retrouvait les terrains ce lundi soir. " J’aurais bien aimé avoir quelques jours de repos en plus, mais c’est comme ça , relativisait Manu Christiaens. Mais le groupe est tellement demandeur que c’est agréable. Et puis, on n’a pas le choix, la préparation sera deux semaines moins longue que l’année dernière. On doit donc travailler plus en intensité. "