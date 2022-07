Faimes B ne vise pas le titre mais bon…

Avec la réussite qu’on sait puisqu’il n’a finalement pas manqué grand-chose à Faimes pour accéder à la P3. " On a vu contre Lensois au tour final que ce sont des détails qui ont fait la différence, commente le T1 faimois. Mais, là, on va avoir un an en plus.Donc, on devrait être plus compétitif encore.Oui, je pense même qu’on sera plus fort que cette saison. " L’objectif naturel sera donc…la montée, non?" Oui, mais pas le titre , nuance André Brugmans. Monter par le tour final nous irait bien, je pense.Après, reste à voir comment va se dérouler la série mais je pense que ce serait plus jouable que cette saison.On n’aura plus d’extraterrestres.Ce sera plus homogène.Il faudra tenir à l’œil des Haneffe, Engis, Limont et nous, j’espère.Il faudra aussi se méfier de Geer Bet Hannut B dont on ne sait pas grand-chose. On aura une carte à jouer car ce groupe a des qualités. "

Avec cette idée de pont entre les deux équipes. "Je pense que 4 ou 5 de mes gars sont capables d’apporter quelque chose à la P 1 , assure André Brugmans. Dans l’autre sens, j’espère qu’on pourra aussi, comme avant, utiliser des gars de la première équipe. "

Bref, en gardant la même mouture mais avec plus de vécu, Faimes B devrait encore être au rendez-vous là-haut tout au-dessus.On en prend en tout cas les paris.