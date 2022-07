Deux Wawas cartonnent à Barcelone

Ce résultat reste extraordinaire puisque nos compatriotes alignaient neuf U16. "Sara (NDLR: Zecevic) n’a d’ailleurs que 14 ans et participait à son tout premier tournoi international , pointe la Remicourtoise de 15 ans présente en sélection depuis plus de deux ans. Avec le Covid, c’était notre première vraie expérience à l’étranger. On se connaissait toutes puisqu’on participe régulièrement à des stages ensemble.Et puis, quelques semaines avant cette compétition, nous nous sommes toutes retrouvées chaque dimanche matin.Parfois, ce n’était pas évident avec le travail scolaire mais nous essayions d’être présentes un maximum de fois.Je pense que cela a porté ses fruits."

Sur place, les volleyeuses ont vécu comme des pros, avec un entraînement tous les matins, des séances vidéo et du scouting. "Le staff était aux petits soins pour chacune des joueuses , confie Lise Jans. Nous ne sommes pas habituées à un tel environnement en club. Avant chaque rencontre, on discutait de la tactique. Dès que le match était terminé, on avait également un débriefing sur les points positifs et négatifs. C’était franchement sympa."

Lise Jans, Sara Zecevic ainsi que les autres membres de la sélection francophone ont engrangé de l’expérience. "On a surtout pris confiance en nous , rajoute Lise Jans. En arri vant à Barcelone, l’objectif était de se donner sur toutes les balles en formant un groupe soudé. Au fil des matchs, on a progressé et le niveau de jeu était bon. C’est encourageant pour la suite."

Justement, les prochaines échéances ne s’annoncent pas de tout repos. Notamment pour Lise qui a déjà eu l’occasion de s’entraîner à plusieurs reprises avec l’équipe nationale. " Cela reste évidemment une expérience incroyable. On s’entraîne toute l’année pour tenter d’être sélectionnée avec notre équipe nationale , dit-elle. Avec la sélection francophone, on se retrouvera encore de nombreuses fois pour des stages. L’ambiance y est excellente et cette récente expérience à encore prouvé qu’on pouvait réaliser de belles choses."

Avec un tel état d’esprit, la sélection dirigée par Herman Vleminckx a un bel avenir devant elle.