Cyril Berode va renforcer le staff

Alors qu’on pensait que le tandem Christiaens-Kerstenne allait être à la barre cette saison, c’est finalement un trio qui va driver les Hannutois avec l’arrivée dans le staff de Cyril Berode en qualité de T3. « Je voulais passer un cap et arriver dans le monde des adultes afin de voir comment on y travaille, explique celui qui était en charge des U21 de Geer. C’est une expérience supplémentaire pour moi car j’ai envie d’évoluer, cela me permet vraiment de passer un cap car je n’ai que 22 ans. »