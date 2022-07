À 22 ans à peine, Hugues Rihon fait déjà office d’ancien dans le groupe faimois dont il est le capitaine. En 4 saisons de présence au club, il s’est imposé comme un leader derrière. « Et, là, je pense que ça pourrait être la bonne, assure le gaillard. On mériterait de monter. On a une ambiance folle. On se connaît tous depuis longtemps. Pour certains, on joue ensemble depuis qu’on a 12 ans. Et, là, oui, on doit franchir un cap… » A.R.