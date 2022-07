Volley-ball: le tirage au sort de la Coupe de Belgique 2022-2023 est tombé

Pour une fois, l’équipe fanion de Waremme Volley a été gâtée par le tirage.Versés dans une partie de tableau avec Menen et Guibertin, les hommes de Fred Servotte ont une belle carte à jouer.Dès les huitièmes de finale, ils recevront le vainqueur du match entre Noorderkempen - Rembert Torhout ou Kruikenburg et le vainqueur du match entre Zedelgem - Brabo Antwerp d’un certain Sacha Koulberg.

En quart de finale, les Waremmiens affronteraient une équipe flamande de deuxième division.Sur papier, Waremme Volley a donc une très belle carte à jouer.