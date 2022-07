Sarah Bovy entre dans l’histoire à Monza

Un exploit qu’elle a réalisé en GTE AM à bord de la Ferrari 488 rose aux couleurs d’Iron Dames. "C’est la première pole position pour les Iron Dames, je suis très fière et heureuse. Merci beaucoup à mes coéquipières et mon team car c’est un travail d’équipe. Je suis très contente car j’ai réussi à faire un très bon dernier tour en fin de session. Les autres vont mettre de la pression mais nous aussi, on va se battre demain (NDLR: dimanche) et on espère le meilleur" , expliquait la Nandrinoise.