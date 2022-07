Nico Rombouts: «Je suis très confiant»

Première présentation sans Luc Ernes pour Nico Rombouts, le président faimois. « C’est clair que ça fait bizarre mais je pense que c’était mieux ainsi, dit-il. D’abord, c’est sa décision. Puis, voilà, il fallait sans doute changer quelque chose. » Avec une grosse dose de confiance. « Je suis super confiant, assure-t-il. On est bien, ce noyau tient la route, mais on n’a pas fini nos transferts. Tout reste possible. Je crois beaucoup en David Kosso qui peut nous apporter beaucoup. Cela fait 5 ans qu’on fait les transferts avec notre cellule et on ne s’est pas planté, si ? Donc, ayez confiance… »