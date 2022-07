Hannut renforce son staff avec l’arrivée d’un T3

S’il y avait quelques nouvelles têtes, et c’est bien logique, pour cette reprise des entraînements à Hannut ce lundi soir, l’une d’entre elles nous était quelque peu inconnue. Et pour cause, il ne s’agissait pas d’un joueur, mais bien d’un membre du staff. Et du nouveau T3 des Hesbignons pour être tout à fait précis.