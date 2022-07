Il n’en était pas de même pour son noyau fort à l’instant présent d’une vingtaine de joueurs. En effet, pas moins de 12 joueurs étaient absents. " Cela ne me dérange pas de trop quand on sait que pas moins de six joueurs rejoindront le groupe dès ce lundi, assure Miceli. L’année dernière, on avait repris plus ou moins à la même date. Nous nous entraînerons 4 fois par semaine jusque fin août avec deux matchs amicaux programmés contre Ferrières et Mormont. L’ensemble du groupe sera complet pour fin juillet. "

En plus des huit joueurs présents, on dénombrait pas moins de quatre joueurs à l’essai: " Mais ne comptez pas sur moi pour vous donner leurs coordonnées ou même leur poste de prédilection ", précisait de suite le coach des Rats. On a juste pu remarquer que certains d’entre eux étaient en possession d’un véhicule aux plaques françaises.

S’il en est un qui avait l’air content de retrouver les couleurs bleues et noires, c’est bien Jérôme Lahaque. Après sa blessure aux ligaments croisés du genou, l’ex-défenseur sprimontois revient donc vers ses anciennes amours et avoue: " Au niveau de la course, cela va de mieux en mieux. Je n’ai pas encore touché du ballon et je respecte mon plan de rééducation ", expliquait le transfuge de Sprimont impatient de retrouver les cadors que sont les Masset, Doneux, Guilmi et Biersard.

Tout comme les autres joueurs amateurs de la nationale, le trentenaire hamoirien est impatient de découvrir aussi un calendrier qui tarde à sortir.

Et pour le programme de cette reprise, le staff hamoirien a misé sur la continuité. Après un jogging de 40 minutes, le groupe a pu goûter au ballon lors de différents exercices basés sur la technique.

Bref, pas de révolution de palais à Hamoir où on compte jouer la carte de la continuité sur un ground toujours en aussi bon état.