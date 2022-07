Après une saison historique, Faimes reprend tout à zéro

C’est sans nul doute dans le staff qu’il faut chercher le plus gros changement.Après 6 ans de résultats et de fête, ce qui colle bien à la peau de Faimes, Luc Ernes a quitté le navire.Son successeur, Bertrand Marler, sait à quel point la tâche s’annonce délicate. " Oui, je sais qui était Luc ici , rigole-t-il. Un vrai monument.Je l’ai eu comme coach et je connais son style.Mais moi, c’est Bertrand.Je vais faire les choses de façon différente.Et rassurez-vous, je ne ressens aucune pression… Je m’en mets déjà aussi… "

Faimes n’est pas Jehay

Aussi parce que la saison passée, sa campagne avec Jehay avait tourné en eau de boudin." Je sais que je n’aurais pu 45 chances à ce niveau, dit-il. Donc, oui, je dois réussir, je veux réussir et on va réussir.Je crois très fort en ce groupe qui a des qualités.Sinon, je ne serais pas ici. " Mais de là à fixer un objectif clair… " Là, c’est tôt car on commence à peine, avoue-t-il. Et n’oubliez pas que c’est quasiment que des nouveaux joueurs.Je vais leur donner un objectif rapidement mais je n’en parlerai pas à l’extérieur.Je ne veux aucune pression inutile… "

On sait que Marler est un adepte du beau foot, de ce foot construit qui part de l’arrière et rime avec possesion.Avant son départ, Jehay avait d’ailleurs montré de très belles choses…jusqu’au rectangle adverse… Sans vrai 9 capable de planter 20 buts, Faimes ne risque-t-il pas de se retrouver dans la même situation? " Je ne le pense pas , avoue Marler. Vous oubliez un peu que j’ai des bons joueurs offensifs qui pourraient être des bonnes surprises comme Kosso, par exemple.Faimes ne sera pas Jehay.On va bosser et on va faire en sorte d’être tout de suite compétitif.J’ai déjà eu l’occasion de voir (NDLR: Faimes a repris les entraînements vendredi pour rappel) que mon groupe était très ré ceptif.C’est bon signe… "

