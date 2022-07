ANALYSE| En bronze à l'Euro U19, le Marneffois Tom Closset a passé un cap

"Il progresse à une vitesse folle", pointe son paternel, présent dans les tribunes de Belgrade durant la compétition.

Titulaire indiscutable

En début de saison, la sélection de Tom Closset n’était pourtant pas gagnée d’avance. Sur papier, Adrien Rassenfosse, Nicolas Degros, Louis Laffineur semblaient être des titulaires indiscutables. Derrière, on retrouvait Alessi Massart, Tim Giltia et Xavier Wats. Vu son âge, le fils de Marc ne rentrait logiquement pas dans les plans, cette année, des sélectionneurs. Et pourtant, Tom Closset n’a cessé de monter en puissance au fil des mois. Ses dernières prestations ont obligé les instances fédérales à le sélectionner. À Belgrade, le nouveau A17 fut titulaire lors de toutes les rencontres, aux côtés d’Adrien Rassenfosse et Louis Laffineur.

Un bilan presque parfait

Battu seulement à une reprise lors de ses six rencontres, le droitier, qui n’a concédé que six petits sets, a livré des prestations de très bonnes factures. Notamment en huitièmes de finale, face à l’Israelien Eitay Shushan, où l’ancien pensionnaire d’Amay-Hermalle est parvenu à renverser la situation dans un cinquième set de haut vol. "C’est pour ce genre de moment qu’on s’entraîne dur. Il y avait une ambiance de dingue" , explique Marc Closset.

En demi-finale, samedi soir, Tom Closset a échoué au cinquième set face au Roumain, Iulian Chirita. Le Marneffois, qui menait 2-1 et 5-4 dans les points, n’est pas passé loin de l’exploit contre le numéro 6 européen. Les deux joueurs auront proposé un match d’une rare intensité. "Le niveau de jeu était dingue. Je n’ai rarement vu une telle rencontre" , confie Marc Closset.

Une première médaille inoubliable

Dimanche, en fin de journée, Tom Closset est donc monté pour la première fois sur un podium européen. "Il doit en profiter pleinement. Dans une carrière, c’est tellement rare" , glisse son paternel, qui a remporté son unique médaille européenne en 1987. Au vu de ce qu’il a démontré ces derniers jours, on ne peut qu’être optimiste pour les prochaines échéances. En septembre prochain, il représentera la Belgique pour les Championnats d’Europe U21.

La suite?

Cet Euro U19 n’est évidemment pas terminé pour le Marneffois, qui débutera cette semaine la compétition individuelle. Vu son classement européen (il est 25e), Tom Closset ne devra pas passer les dangereuses qualifications. Si une médaille n’est pas à l’ordre du jour, le nouveau A17 peut espérer passer un voire deux tours. "En simple, je veux donner le maximum et ne pas avoir de regret. Je sais que je suis en confiance et je sens très bien la balle" , rajoute l’intéressé. Comme toujours dans ce genre de compétition, le tirage au sort sera déterminant.

Quoi qu’il en soit, le meilleur pongiste de notre arrondissement a déjà rempli son objectif. Nul doute que ce genre d’expérience ne fera que bonifier Tom Closset dans les mois à venir. Et dire que le Marneffois sera encore juniors pendant deux ans et demi.